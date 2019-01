José María Carrascal

Seguir Actualizado: 01/02/2019 00:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me he quedado corto en el titular: no es serio lo que están haciendo los ingleses con el Brexit. Es un chantaje o, si lo quieren en román paladino; una estafa. Regatear está permitido en las ferias de ganado, pero no es las negociaciones internacionales. Lo acordado hay que cumplirlo, pero Mrs. May, tras llegar a un detallado acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit, quiere renegociarlo para contentar a sus euroescépticos. ¿Quién va a fiarse en adelante de su palabra? ¿Quién va a confiar en un parlamento con modales de tahúr? ¿No estarán jugando, como advertí hace días, al policía bueno y malo? ¿Quién nos garantiza que, de permitirles la jugarreta, no harán nuevas demandas? Porque los chantajistas:

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sentado sobre las bayonetas

Sentado sobre las bayonetas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Partidos, partidos

Partidos, partidos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El milagro