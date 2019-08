La no paz de Santos

Seguir Ramón Pérez-Maura @PerezMaura Actualizado: 29/08/2019 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Decía Juan Manuel Santos el pasado 11 de agosto en un artículo titulado «Dejar la paz en paz», publicado en «El País», diario tan beneficiado por el falso proceso de paz, que «el tren de la paz no de detiene: ya pasó el punto de no retorno». Me pregunto si sigue diciendo lo mismo después de que Iván Márquez, el guerrillero que negoció con su Gobierno ese mal acuerdo de paz, rechazado por los colombianos, anunciara ayer su vuelta a las armas y a la extorsión.

Dicen ahora que los que aparecieron en el video emitido a las dos de la madrugada del 29 de agosto, hora de Colombia, son «las disidencias» de las FARC. Entonces ¿Santos negoció con las

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Argumentario republicano

Argumentario republicano ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tercermundismo en el Reino de España

Tercermundismo en el Reino de España ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La niña pija verde