Lo que no sabemos

Pedro García Cuartango

Una de las preguntas a las que la ciencia no ha podido responder es por qué el tiempo no es reversible. Parece una obviedad, pero no lo es. Muchos científicos como Hawking han intentado desentrañar el misterio de la flecha del tiempo, que siempre avanza hacia el futuro sin la posibilidad de retroceder.

Aceptamos como algo evidente que, si un vaso se estrella contra el suelo, se hace añicos y no es posible reconstruirlo. Igualmente, una lámina de hierro se oxida y nuestro organismo va envejeciendo de forma irreversible. Tampoco podemos volver a vivir nuestra infancia ni sostener una conversación con nuestro abuelo fallecido.

No hay ninguna respuesta convincente a este enigma tan simple, aunque he leído que la explicación

