Isabel San Sebastián

«Nunca pensé que fuese a ganar ella. La que entregó a nuestros enemigos el control de los medios de comunicación que llevan años machacándonos. La que castigó a las clases medias, nuestros votantes naturales, con una fiscalidad insoportable. La responsable de que las cosas hayan llegado en Cataluña hasta donde han llegado. La candidata que gusta a la izquierda. Me dicen hace unos meses que la militancia se iba a decantar por ella y no me lo creo. Yo no me reconozco en este partido. No es mi PP».

Mi interlocutor es un veterano de incontables batallas electorales, hoy apartado a un segundo plano, que ocupó cargos institucionales muy importantes en distintos gobiernos populares y ha combatido desde la oposición en varias legislaturas. Un hombre de honor y de principios, inquebrantablemente leal a las siglas que ha defendido toda su vida, incluso cuando discrepaba de una determinada actuación. Un analista fino y certero. Un político vocacional puro. De hecho, el ejemplar más representativo que jamás he conocido yo de esta rara especie democrática hoy en vías de extinción.

Charlamos el viernes, una vez escrutadas las urnas de las primarias a dos vueltas cuyo desenlace final conoceremos el 21 de julio. Su sorpresa ante la victoria de Soraya Sáenz de Santamaría no es fingida. Su abatimiento, tampoco.

«¿Cómo es posible que la principal culpable de nuestro declive haya sido elegida para liderar el partido? ¡Si lo primero que hizo desde la vicepresidencia fue proporcionar oxígeno a varios grupos mediáticos quebrados, cuya principal actividad desde entonces ha sido atacar sin piedad al PP…! Nuestra política de comunicación ha consistido en ayudar a nuestros enemigos y colocar a tertulianos dóciles a sus consignas.»

—Tú mismo te contestas –apunto–. Han descalificado al PP, pero no a ella. Lo que señalas es algo que sabemos tú y yo, pero no la mayoría de la militancia. Para eso han sido implacablemente silenciadas en las televisiones prácticamente todas las voces críticas de la derecha.

«Y después nos hemos dedicado a subir los impuestos de la clase media, cargando el coste de la crisis sobre sus espaldas; las de quienes sostienen al país y han respaldado históricamente al partido. Dicho más claramente, hemos traicionado a los nuestros. Claro que lo peor es lo de Cataluña. Sus gestos de apaciguamiento, no haber visto venir el referéndum, haberse dejado engañar por los separatistas…»

—Por no mencionar al PNV y su viraje de un día para otro en la moción de censura, después de cobrar el correspondiente chantaje a cambio de apoyar los presupuestos –hurgo con el dedo en la llaga–. Aquél era su negociado ¿no?

«Lo era. Ella fue la designada por Rajoy para tratar con los nacionalistas, a fin de reconducir la situación catalana, y fíjate cómo ha acabado la historia. Esta termina de romper España, te lo digo yo. Se aviene a pactar una reforma constitucional con el PSOE y se acabó la soberanía nacional. Entre Pedro Sánchez y ella se cargan la unidad nacional. Con todo el daño que ya ha hecho, aún puede hacer mucho más. Un daño irreparable. ¿Cómo es posible?»

—¿Porque entre unos y otros se lo habéis permitido?

«Y Mariano en Santa Pola, desentendido del asunto. ¡Es de no creer! El pacto entre Casado y Cospedal ya está hecho. Se cerró el jueves de madrugada, sin dificultad. Pero ahora hay que ver qué hacen los compromisarios, porque el sufragio es secreto y la mayoría de los que votarán se juegan no solo el futuro, sino el pan. Apoyarán a quien perciban que puede ganar.»