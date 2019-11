No se queje el cadáver

Juan Manuel de Prada SEGUIR Actualizado: 24/11/2019 23:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un amigo cándido y demócrata me aborda en la calle, pasmado de que la sentencia que castiga los latrocinios andaluces no haya producido ni la más mínima convulsión en las huestes sociatas, que han seguido tan pichis organizando sus votaciones búlgaras y sus conciliábulos para repartirse el botín del poder. Estos amigos cándidos y demócratas me producen un hastío insoportable; y, cuando los avisto en la calle, procuro cambiarme de acera, para que no me den la tabarra. Pero este me ha cogido desprevenido, así que lo despacho con aquella frase demoledora de Quevedo en La hora de todos y la fortuna con seso:

-El cadáver no se queja de los gusanos que le comen, porque él los cría.

Donde

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Breve guía para la autodestrucción pepera

Breve guía para la autodestrucción pepera ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Desengáñese de sus señorías

Desengáñese de sus señorías ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Democracia Netflix