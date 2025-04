No matéis al perro

Albéric des Trois-Fontaines narra esta historia. Fecha su crónica hacia 1260. Cuenta hechos de cuarenta años antes: una distancia demasiado corta para que el cronista los invente. Aunque los haya construido literariamente, desde luego; aunque los haya magnificado o, en parte, distorsionado. No ha ... podido mentir, sin más, acerca de un tiempo en el cual sus lectores han vivido. Incluso si la historia de ese tiempo es tan loca que cualquier fantasía literaria queda raquítica a su lado.

Es la historia de un crío: Étienne. Que, en 1212, comparece ante el rey de Francia. Jesús se le ha aparecido para darle un mandato: puesto que los adultos no supieron recuperar para Cristo los lugares santos, Dios Padre ha decidido que será sobre los niños sobre quienes ahora recaiga la gloria de emprender esa cruzada. El rey, en un arranque de sensatez adulta, no toma en serio que pueda existir un Dios tan insensato como para poner en marcha semejante matadero. No importa eso a los jovencísimos iluminados. Una muchedumbre de chavales se concentra ante la basílica de Saint-Denis, corazón de la Francia cristiana. Entre veinte y treinta mil -la cifra oscila según los cronistas- muchachos de entre doce y catorce años atraviesan a pie Francia, camino de Marsella y de su embarque, al asalto de la Jerusalén Sagrada bajo yugo sacrílego.

Se pierde en el mar su huella. En ausencia de los coros arcangélicos, que debían venir a abrirles el camino, las armas muy reales de los reales servidores del Sultán los hicieron pedazos. Murieron muchos: no hay cifras. Muchos acabaron sus vidas vendidos como esclavos: no hay cifras. El mito se tragó los datos fríos de la hosca realidad. Siete siglos después, Bertolt Brecht recuperaría la leyenda, trasladándola a la Polonia de 1939, en un largo y trágico poema. Un ejército de niños -polacos, judíos, alemanes, rusos…- huye hacia ninguna parte. El poeta va recorriendo su desgarrador viaje: el amor y el dolor que los anuda. Sus versos finales tienen el rigor glacial de la tormenta de nieve que devora a los últimos vagabundos. Sólo sobrevive un perro, a cuyo cuello una mano de niño ató un cartel: «Socorrednos, perdimos el camino… Si no podéis venir a buscarnos, no matéis al perro».

No, no matéis al perro. No matéis a la pobre criatura mensajera, que alza ahora la voz de un dolor cuya cura no fue atendida por quienes tenían el deber -legal y moral- de hacerlo. La cruzada de los niños da de bruces en la nada, la glacial nada. Pero no pidáis cuentas a esas pobres criaturas, que la voracidad mediática convierte en cegadora avalancha al rescate del planeta. Y que avanzan hacia el despeñadero, el desaliento, la noche. Sólo. Pedid cuentas a los desalmados que vieron en esta historia rentabilidad: padres, maestros, gobiernos, televisores hambrientos de espectáculo… Ni siquiera les expliquéis que es mentira todo: no querrán oírlo. Y no serán exterminados, como en el siglo XIII. Sólo anímicamente devastados. Cada tiempo elige sus crueldades.