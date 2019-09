Tribuna abierta Yo no estoy exhausto de votar «Resulta conveniente votar de nuevo, y esto no es un ejercicio de esfuerzo físico para estar exhausto. Al contrario, será una manera de reiterarnos en el error o de querer subsanarlo»

La situación política española es una especie de sainete para entretener a los ociosos, si no fuera por las consecuencias para los españoles. Las manifestaciones de un candidato a presidente de gobierno han ido desgranando diversas argumentaciones en la línea de lo ridículo.

La oposición debe abstenerse para, que en olor de multitud, el Parlamento lo encumbrara a la presidencia del gobierno.

El gran argumento es que de otro modo no tendría más remedio que caer en manos de los separatistas versus nacionalistas.

Es decir, no queremos pactar porque son separatistas, pero no tendremos más remedio que hacerlo si la oposición no nos apoya a cambio de nada. O sea, de principios firmes nada. Todo circunstancial para obtener el poder.

La siguiente postura es ofrecer diálogo y compromiso al partido que tiene a su izquierda para hacer un gobierno llamado progresista, pero para lograrlo no ha parado de humillaciones y desprecios a la supuesta cooperación. También en este caso el final ha sido: proclámenme sin ayudarme a formar gobierno, que ya les daré algo después.

