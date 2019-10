No digáis que fue un sueño

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 14/10/2019 23:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El aspecto más polémico de la sentencia del procés no son las penas sino la afirmación de que la revuelta no iba en serio, que era «una mera ensoñación» simbólica, una táctica de presión, un señuelo, y que el orden constitucional y la integridad nacional no corrieron riesgo porque el Estado mantuvo el control en todo momento. No se lo pareció así a las miles de empresas que huyeron, ni a Felipe VI cuando salió a defender el principio de autoridad ante el colapso que el referéndum había provocado en la capacidad de reacción del Gobierno. Un Rey no se juega la corona por unos disturbios callejeros; si intervino fue porque era consciente de que la convivencia estaba en juego.

