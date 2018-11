Lo que no se cuenta de Trump Estados Unidos goza de pleno empleo, y lo mejor de todo es que los sueldos suben más de un 3 por ciento, algo no visto desde 2009, de modo que los trabajadores ganan poder adquisitivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta una cita muy importante el próximo martes, cuando la urnas decidirán si los republicanos mantienen o no el control del Congreso tras las elecciones legislativas, y, si bien es cierto que su gestión no está exenta de críticas, su mandato también cuenta con notables éxitos, especialmente en materia económica. ABC ha criticado desde el primer momento los excesos del líder norteamericano cuando se ha apartado de los estándares de libertad y derechos consolidados que garantizan las democracias modernas. Pero no todo son sombras en su Gobierno. Algunos de los datos económicos que arroja la primera potencial mundial son extraordinarios. Su PIB subió a un ritmo anual del 3,5 por ciento en el tercer trimestre, tras aumentar más de un 4 por ciento en el segundo, de modo que Trump cumplirá su promesa de cerrar el ejercicio con un crecimiento superior al 3 por ciento. Y si el avance de la economía es sólido, la buena salud del mercado laboral es aún mayor, ya que la tasa de paro se situó en el 3,7 por ciento en octubre, la más baja en casi medio siglo.

Estados Unidos goza de pleno empleo, y lo mejor de todo es que los sueldos suben más de un 3 por ciento, algo no visto desde 2009, de modo que los trabajadores ganan poder adquisitivo. Su acertada política de rebajas fiscales y mayor libertad económica contrasta, sin embargo, con su nocivo rumbo proteccionista, cuyo coste podría ser alto si persevera en el error. Asimismo, criticar a Trump por proteger sus fronteras de la entrada masiva de inmigrantes irregulares, del mismo modo que hacen otros muchos países, es de una demagogia evidente. Al igual que se censuran sus múltiples errores, es de justicia destacar también sus aciertos.