A que no te vas

Por boca de Rocío Jurado y mucho antes de que Fernández Ordóñez dinamizara por lo civil lo que ahora se conoce como resolución de conflictos, Manuel Alejandro y Ana Magdalena nos enseñaron lo difícil que resulta tomar una decisión de las de portazo, carretera y manta. «A que no te vas,/ a que sigues aguantando aquí a mi lado,/ lo que tengas que aguantar», dice la letra de una canción que incluye estrofas -«A que no te vas,/ a pesar de lo que sabes que yo hago (...)/ porque en realidad/ tú prefieres estas cartas que te he dado/ a quedarte sin jugar»- que representan un atinado tratado académico sobre el principio ético del mal menor. El que canta ahora

