Seguir Jon Juaristi Actualizado: 27/04/2019 23:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salía, el pasado martes 23 de abril, de mi última clase de la jornada, cuando me encontré, en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, con algunos amigos de la cosa de la Cultura que mostraron su extrañeza por no haberme visto durante el acto de entrega del premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad, de donde venían. Nadie me invitó, les dije. Ni el Ministerio del ramo, ni, por supuesto, la Universidad de Alcalá, a cuyo claustro pertenezco (soy su más antiguo catedrático de Literatura Española todavía en ejercicio). No me quejaba de ello, pero alguna explicación debía ofrecer de mi ausencia, para que los antedichos amigos no se llevaran la impresión de que había decidido boicotear

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Templos

Templos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Universitats

Universitats ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Videojuegos