EDITORIAL Ningunear al senado, otro abuso

ABC

Actualizado: 27/07/2018 09:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pretensión del Gobierno de burlar el visto bueno vinculante del Senado para sortear la mayoría absoluta del PP y poder aprobar la nueva senda de déficit es un abuso. Saltarse a la torera una ley orgánica o tratar de adulterarla con prisas y urgencias sería un error, más aún porque, cuando esa norma fue aprobada, el PSOE ni siquiera hizo amago de recurrirla al Tribunal Constitucional. Por eso resulta alarmante que el Gobierno sugiera la posibilidad de forzar la normativa para ningunear al Senado. Y peor aún, hacerlo a golpe de improvisación y de desautorizaciones entre ministros, algo que se está convirtiendo en una pésima costumbre en La Moncloa.

Además, es muy contradictorio que sea el PSOE precisamente quien pretenda convertir al Senado en una Cámara inútil. Fue Rodríguez Zapatero quien trabajó por dignificar al Senado acudiendo a los plenos de control, tratando de convertirlo en una Cámara territorial y oficializándolo como sede de las conferencias de presidentes autonómicos. Despreciar al Senado ahora no solo supondría una indignidad política basada en el oportunismo, sino una práctica totalitaria impropia de una democracia. Una cosa es la prevalencia y el peso que la Constitución asigna al Congreso frente al Senado, y otra muy distinta despojar a la Cámara Alta, por la vía de los hechos consumados, de las escasísimas capacidades de veto y control ulterior sobre las leyes. Sánchez provocó una moción de censura con el ánimo de convocar elecciones, no para forzar la legislación y nuestras instituciones hasta extremos inasumibles. Si no puede gobernar, que convoque comicios. Pero tomar atajos legislativos, dinamitar las mayorías constitucionales reguladas y empecinarse en diseñar un Estado de Derecho a la medida del PSOE resulta excesivo.