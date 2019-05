Nadal y Federer

Seguir José María Carrascal Actualizado: 13/05/2019 00:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Excepto el boxeo, en el que los contrincantes combaten a puñetazos con ánimo de tumbar al otro, no conozco deporte más brutal que el tenis (dejo aparte la lucha libre, por haber devenido en entretenimiento). En el tenis, en cambio, la lucha es a muerte, con cada jugador, armado de una raqueta, dispara contra su rival una bola a 200 kilómetros por hora, dispuesto a hacerle el mayor daño posible. Lo que le convierte en deporte son unas reglas tan estrictas como minuciosas que deben respetarse a rajatabla, so pena de grave sanción. No basta, pues, la fuerza bruta, se necesita también un sabio manejar la raqueta -basta un grado de inclinación para que la bola vaya en otra dirección-,

