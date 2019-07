Nacional izquierdismo letal

Seguir José María Carrascal Actualizado: 06/07/2019 23:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nacionalismo es un tigre que, como te montes en él, te devora, no importan tus buenas intenciones. Ningún ejemplo mejor que el de Navarra. Querían su nacionalismo, lo lograron, y están a punto de ser tragados por el nacionalismo vasco. Lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo en estas columnas sin éxito. Todavía recuerdo la llamada que me hizo a Nueva York el principal líder por aquel entonces de la Unión del Pueblo Navarro para advertirme que tal cosa no ocurriría nunca, pues su españolismo estaba garantizado. Ya ven de qué les ha servido: de verse desbordados por la coalición de nacionalistas e izquierdistas que tienen como objetivo común cargarse la España que tenemos, los unos troceándola, los otros

