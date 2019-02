Nación, Estado, pueblo

José María Carrascal Actualizado: 01/03/2019 00:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La polémica sobre España -¿nación o nación de naciones?- se ha reavivado y el haber sido uno de sus iniciadores en una reciente Tercera de ABC me obliga a reforzar mi tesis: España es una nación de nacionalidades, dije, no de naciones. No sólo porque lo dice la Constitución, sino porque lo avala la historia y la realidad: compartimos más vicios y virtudes que hechos diferenciales, la mayoría inflados por el regionalismo y los chistes. El mejor ejemplo lo tenemos en los independentistas catalanes que se están comportando con la pasión, arrogancia y falta de sentido común de los peores españoles.

Pero lo primero que hay que hacer es diferenciar la nación antigua, tradicional, conservadora, con una etnia, lengua, costumbres

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Complejo de brutus

Complejo de brutus ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ojo a Gibraltar

Ojo a Gibraltar ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Su propio verdugo