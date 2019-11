Mujeres y hombres

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 27/11/2019 00:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Negar que existe una violencia machista es como negar que la Tierra es esférica, que hemos ido a la Luna o que Elvis Presley ha muerto. Un ejercicio de tozudez o macabra ironía. Las cifras son incuestionables. Cada día mueren en el mundo 137 mujeres a manos de un hombre. En España, son 52 las muertas este año y 1.028 desde que empezaron a contabilizarse en 2.003, bastantes más que las ochocientas y pico víctimas de ETA. Y no son ardores meridionales o de nivel cultural o económico. Los escandinavos y otros pueblos ricos y cultos hacen lo mismo, tal vez con más refinamiento, lo que no mejora en absoluto la cosa. No entro en las causas, tal vez pertenezcan

