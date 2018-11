Mujeres, dejad de pesar el tiempo «Las mujeres llegaremos a ese punto de equilibrio cuando las notas que configuren la melodía social no se construyan con tiempo, sino con valores y conductas impulsadas por la igualdad y la diversidad»

Por Susana Voces

La mera idea del balance entre la vida personal y la profesional me estresa. La aplicación de este concepto me lleva al territorio de la culpabilidad cuando no estoy con mi familia, y viceversa, cuando el trabajo me abruma. La trampa de esta forma de repartir la vida está en el reloj. Porque no sólo es una cuestión de tiempo, ni siquiera el tiempo es lo más importante, sino estar ahí, en la empresa y en la familia, en los momentos importantes. Los que se dejan atrapar por este debate y viven en el filo de la mala conciencia acuden a menudo a la excusa del «tiempo de calidad». Kathleen Bellehumeur, experta en gestión del conocimiento y directiva de la