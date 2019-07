Visto y no visto

En el tiempo de Jeremías dijo el Señor: «Recorred las calles de Jerusalén: si encontráis una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a la ciudad».

Como a Jerusalén no se puede ir debido a la guerra mundial que prometieron los medios si Trump, cumpliendo una resolución del Congreso, trasladaba allí la embajada americana, he buscado a la persona justa en Madrid: la hallé en un taxista que, al decirle «¡al periódico!», me preguntó a qué se debía la ausencia de ruidajera mediática con la «manada» de Manresa, comparada con la que rodeó a la de Pamplona.

-¡El móvil!

Es verdad que la psicología de masas, como la plaga de langostas, se mueve por feromonas,

