Soy madre de dos niños, uno de ellos con autismo severo . Y me pregunto, ¿un colegio especial para cuándo? Creo que lo "esencial" en este estado de alarma debería incluir este tipo de servicios, por supuesto con todas las medidas de seguridad y habiendo realizado tests a los profesionales del centro. Pero somos una minoría, así que no se acuerdan de nosotros.

No todas las circunstancias personales son iguales, pero después de tener que vivir que un impresentable me increpara desde la ventana de su chalet (que suerte de casa tiene él, con jardín) por salir con mi hijo en un paseo terapéutico , ya me di cuenta de que es el colmo la mala de educación y la falta de empatía y respeto de la gente que tenemos que aguantar.

Con una personita que no habla, que nunca para quieto, que necesita ayuda para todo, que no deja de hacer ruidos, etcétera, este confinamiento es durísimo.

No veo hoja de ruta, no veo ninguna idea sensata en todas las comparecencias, solo tengo claro que efectivamente no tienen ni idea. ¡Miren a otros países europeo, por favor!.

Viviremos con el virus un tiempo, pero algunos más que otros necesitamos vivir una relativa normalidad cuanto antes. Necesitamos un colegio especial , que es un servicio esencial para mi hijo con todos los profesionales que necesita a diario. Y el cuidador, en este caso yo, necesito algo de descanso, porque estoy agotada. El 9 de mayo serán 60 días sin colegio y sin ningún plan a la vista...

Mi hijo mayor está en segundo de bachillerato y tampoco hay una fecha de vuelta al aula. Eso sí, fechas de Evau ya fijadas y la media del curso... ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué criterios? No es lo mismo haber tenido clases virtuales (colegios privados y concertados) que no haberlas tenido (instituto público)... es la realidad de la diferencia de medios .

Todos los niños y adolescentes necesitan colegio, rutinas, orden, como todos nosotros. Pero algunos tienen cierta autonomía y otros ninguna, así que, por favor, acuérdense de la minoría que va a un colegio especial.

* Mónica Iglesias Paz vive en Madrid.

