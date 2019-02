El modelo español de transición «De todos los dictadores de su tiempo, Franco es el único normal desde el punto de vista psicológico. Mientras que Mussolini, Hitler y Stalin fueron unos iluminados que querían cambiar el mundo, Franco no era portador de ninguna ideología profética»

El vocabulario de la política es demasiado pobre para designar al tambaleante presidente de Venezuela. ¿Dictador? Pero, más o menos, ha sido elegido. ¿Socialista? Sí, en la medida en que destruye sistemáticamente la empresa privada, pero para sustituirla con un capitalismo de Estado. ¿No deberíamos llamarlo caudillo, para volver a situarlo en un largo linaje hispanoamericano? Pero el término caudillo es demasiado genérico; puede describir una forma autoritaria y populista de ejercer el poder, pero no da información sobre la ideología de ese poder. Por otra parte, el general Franco, que fue caudillo de España durante cuarenta años, una vez proclamado como tal, no aceptaba que ese título se atribuyera a otro que no fuera él.

Igual que en su