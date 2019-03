Ministra Montero, no todo vale en campaña

Es generalizado, pero no por ello debe pasarse por alto y normalizarse. Ya está bien. No todo vale en política, y menos debería ser así cuando se está en campaña electoral. Y resulta que pasa lo contrario. Se agudizan las malas artes, que proliferan aquí y allá, y de parte de políticos de cualquier color del arco parlamentario español. Se saltan las normas y no pasa nada. Y si para más inri es un miembro del Gobierno que se aprovecha de sus contactos... ¿qué hacer? Al final, da igual, todo se olvida a la hora de meter el papelito en la urna.

Ayer pecó de ingenua la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acudía a un desayuno-coloquio en Sevilla.

María Jesús Pérez