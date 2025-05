El metro en hora punta

En la escalinata de fuera caben pero en la mesa del Consejo, no (como se aprecia en la portada del periódico). Tanto se le ha ido la mano a Sánchez llenando aquello de vicepresidentes, vicepresidentas, ministros y ministras que, como dice el chiste, en la ... sala del Consejo hay más gente que en el área del Eíbar en un saque de esquina. Esta fue una de las certidumbres que dejó la primera reunión del gabinete social-comunista, la otra es que los populistas parece que estuvieran entrando en el Palacio de Invierno en vez de en La Moncloa. Para la «posteridad», como dicen en Podemos, queda ese posado impagable de Iglesias, ufano y despatarrado en lo alto de la escalera, como una especie de Action Man antes de zambullirse de cabeza en la piscina de Galapagar o como cuando Cristiano Ronaldo se dispone a lanzar una falta, pero sonriente. O ese vídeo del caminar pausado entre la arboleda monclovita de Alberto Garzón, cartera en mano y vestido como de boda, con corbata, la que no llevó en la víspera a La Zarzuela para prometer su cargo ante el Rey, sustituida entonces por un pin «antifascista» en la solapa. Las imágenes de ambos concluían ayer con un plano, dentro ya del palacio, con dos ujieres abriéndoles las puertas de aquel «cielo» que hace años juraron tomar al asalto.

El caso es que no caben en el Consejo, de tanto desgajar ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales, asesorías de esto y aquello y de lo que haga falta. Mucha gente que colocar, sobre todo en el lado podemita que no ha dejado de sangrar diputados y concejales en las últimas elecciones. Dos ejemplos: lo que hacía la anterior ministra socialista de Sanidad, lo harán ahora tres ministros; lo que hacía el popular Íñigo Méndez de Vigo en el Gobierno del PP anda repartido por cinco departamentos. Son tantos, en fin, que no caben y eso que aún faltarían al menos un par de sillas en el corro de los que oficialmente mandan en España. Hablamos del fontanero mayor de La Moncloa, Iván Redondo, que al ver ampliadas sus competencias ya casi pinta más que los cuatro vicepresidentes y los dieciocho ministros. Y falta la silla de Lola, claro, la fiscal del «currículum incuestionable» que no le dio ni para llegar a fiscal de Sala y que bien merece sentarse allí pues de ella dependerá la sedación del Ministerio Público en el frente judicial con que el Estado se defiende de los golpistas. Que esto -le ha ordenado Torra a Sánchez- es ahora un «conflicto político». Y el doctor hocica obediente. Es curioso que aunque haya más gente que nunca en el Gobierno, los que mandan quizá están fuera.