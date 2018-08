Mentiras en la red

Ramón Pérez-Maura

Desperté ayer con un mensaje de WhatsApp en mi teléfono. Un amigo, histórico militante de Alianza Popular de Murcia, me lo había enviado a la 1,39 de la madrugada. Reproducía el BOE del pasado 30 de julio en el que se recogía la resolución del 17 de julio por la que se establece -resaltado en amarillo en el mensaje- un «Convenio entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Lleida para colaborar en la formación de profesores en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera» y en el siguiente párrafo se especifica que los firmantes son el entonces director del Cervantes, Juan Manuel Bonet, y el rector de esa Universidad, Roberto Fernández. De inmediato comprendí qué era el convenio y qué creía mi remitente que era. Este amigo estaba denunciando con su envío que el Cervantes va a enseñar en Cataluña el español como un idioma para extranjeros. La realidad es muy otra. A las 10,36 me envió el mismo texto del BOE un amigo que preside una de las grandes fundaciones culturales de España, que en este momento tiene un gran proyecto en marcha en Madrid. Lo vi con resignación. Pero cuando a las 12,56 me envió el mismo texto un amigo al que me había sorprendido ver semanas atrás en un vídeo participando en un karaoke con Soraya Sáenz de Santamaría durante la campaña de ésta a la Presidencia del PP, mi paciencia se agotó. La irresponsabilidad que se puede tener enviando mensajes denigratorios sin saber de qué se habla es infinita.

El Cervantes tiene como misión enseñar el español a extranjeros. No tiene centros en España. Establece convenios con universidades de todas partes para expedir el título de profesor de Español para extranjeros, pero como el Cervantes no tiene centros en España -y eso incluye Cataluña, con perdón de la obviedad- el sentido que quieren dar a esa página del BOE quienes la están difundiendo es simplemente imposible.

Añadamos a ello que cualquiera que conozca a Juan Manuel Bonet -yo entre ellos- sabe que él jamás participaría en un convenio con la aviesa intención que algunos le han supuesto a éste. Y que el rector de la Universidad de Lérida -con perdón- Roberto Fernández, es conocido por haber llegado a ser rector de esa Universidad no siendo independentista, por ser desde allí presidente de la Conferencia de Rectores de Universidad de España y por haber declarado en estas páginas de ABC el pasado 12 de noviembre que «si permitiera el adoctrinamiento tendría que dimitir como rector». Pero pararse a pensar en eso requiere razonamiento y averiguación.

Las nuevas vías de comunicación son vías expeditas de transmisión de información. Pero también lo son de desinformación, manipulación y mentiras. Y probablemente todos hemos participado alguna vez en alguna tergiversación así. Antes de reenviar el próximo mensaje que reciba, piense dos veces.