El mediador

Salvador Sostres

Lo peor del mediador no es la humillación sino que no va a servir de nada. El problema de esta negociación es que no es de igual a igual. De un lado está el Gobierno, con su auténtica identidad, a cara descubierta, con su Estado de verdad, su Ley vigente, y su mucho que perder; y del otro hay un perfil fake de Twitter gestionado por unos que nunca se sabe si son los que son, si realmente mandan ellos, que no acuden a negociar diciendo lo que quieren sino aquello con lo que creen que podrán engañar a su tribu, y que además no tienen nada verdadero, ni nada que perder, y pueden por lo tanto pisotearlo absolutamente todo,

