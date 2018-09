Rosa Belmonte

Los niños son material sensible. Sobre todo si están muertos o pudieran estarlo. O si desconocemos cuál es su estado de salud (seguramente el mayor periodo de respeto recibido por Pablo Iglesias e Irene Montero han sido estos dos meses desde el nacimiento prematuro de sus hijos). Y eso va más allá de las leyes que los protegen. Consecuencia de esa sensibilidad es que ahora Andy y Lucas son peores que Valtonyc. Y claro que no hablo de música o lo que sea que hagan. El rapero está condenado a una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas (la Justicia belga decidirá el 17 de septiembre si lo extradita a España o no). A Andy y Lucas les cayó un rapapolvo de la madre zen de Gabriel Ruiz por sacar la foto del niño en una camiseta durante un concierto «junto a un eslogan político». Y luego llegó la condena social de los que saben siempre qué es lo correcto, de los espontáneos del odio infinito. Según cosas que he leído, parecían más peligrosos que Ana Julia. Dice Frédéric Beigbeder que la felicidad no existe en soledad, empiezo a pensar que el odio tampoco.

La foto que molestó a los padres es esa que nos sabemos de memoria. La tenemos memorizada porque no dejaba de salir en los periódicos y en las televisiones con el niño desaparecido y cuando lo encontraron asesinado, mientras las presentadoras lloraban. La camiseta sacaba a nueve víctimas y un letrero arriba en el que se leía Justicia ya. Se veía a Gabriel, a Sandra Palo, a Anabel Segura, a Marta del Castillo, a Yéremi Vargas, a Mari Luz… Es de suponer que el Justicia ya (caña aquí) tiene que ver con estar de acuerdo con la prisión permanente revisable porque los casos son bastante dispares. Y que a eso es a lo que la madre de Gabriel llama «un eslogan político». El padre de Mari Luz, que acompañaba a Pablo Casado como Suárez Illana cuando las primarias (aunque no le ha dado una fundación), ha agradecido el detalle. La madre de Yéremi Vargas, también. La madre de Diana Quer se subió una vez al escenario en un concierto. Y hay que recordar que Andy y Lucas hicieron hace años una canción dedicada a Marta del Castillo (Pido la palabra), una cursilada blindada, como la información durante una de esas desgracias televisadas, por la civilización. Me refiero a esos momentos en que, aparte de a algunos periodistas, quieres criticar a una madre y no lo haces porque no es civilizado. Ni prudente. Ni sabio, ni generoso, como diría Sheik Ilderim, en Ben-Hur: «Un sólo Dios se entiende, ¿pero una sola mujer? Eso no es sabio. Ni generoso».

El problema es que Lucas (esto ha servido para que sepamos quién es quién) se grabó un vídeo endemoniado porque le afearan sus buenas intenciones en lugar de disculparse sólo, no discutir y a otra cosa. Diciendo que es famoso desde hace 16 años. Señora. Que tampoco es que dijera que no necesitaba a su niño muerto para trabajar, pero sí que luego no vengan a pedir firmas a los ciudadanos y no sé qué más. Y lo mejor, tras lo del eslogan político, que ellos no alineaban políticamente. «¡Pero si como músicos vivimos de los ayuntamientos!». Creo que es la mejor frase salida nunca de Andy y Lucas. De Lucas, vaya. Luego ha reconocido que se columpió (a la vista de las reacciones disparatadas), ha pedido perdón a la señora por lo grosero que había sido, pero ha recordado que no habría estado mal que se hubiera quejado en privado. Y eso sí, no vayamos a liarla más, que la culpa era sólo de Andy y Lucas. Fin. Por suerte, España no tiene acuerdo de extradición con Twitter.