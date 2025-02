Martín-Miguel Rubio Esteban: La culpa y el teatro

El hecho mismo de vivir es ser ya culpable, y supone arrostrar esa culpabilidad insoslayable de buen modo o mal modo a lo largo de la vida. El mundo judeocristiano combatió la culpabilidad esencial del hombre con un contrato con Dios de oraciones, penitencia y ... autocontrol. El mundo griego la transcendió mediante el arte sublime en el género de la tragedia. Prometeo encadenado, Los Siete contra Tebas, Los Persas, toda la Orestíada, Áyax, Edipo, Rey, Filoctetes, Medea, Hipólito, o Las Bacantes son distintos argumentos con que los griegos resolvieron la culpa.

La culpa también genera la tragedia romana, inocente remedo de la griega. Ayax mastigophorus, Tereus, Atreus, Thyestes, Aegisthous, Danae, Telephus, Teucer, Neoptelemus y las senequistas Hercules furens, Hercules Oetaeus, o Phaedra son puros desarrollos y remates de la culpa. ¿Y qué decir de las grandes tragedias de Shakespeare, como El Rey Lear, Macbeth o Ricardo III? Puras obras de arte nacidas del dolor infinito de la culpa. Y la culpa sigue siendo la principal fuente del gran teatro contemporáneo. Las mejores obras de Camón Aznar, Lorca, Jacinto Benavente, Sartre, Casona, Jean Cocteau, Agustín de Foxá, Claudel, Arrabal o Nieva son distintos tratamientos de la culpa. De hecho, la tragedia es básicamente la divinización de la culpa.

No ha de extrañar así que de un arte morbosamente culpabilizado haya surgido espontáneamente una estética del delito. Pues bien, contra la vieja culpa torturante de la tragedia nace, también desde los griegos, y de mano de la comedia, el humor, como gran lenitivo y consolador, que se atreve a demostrar que todas las lógicas morales son absurdas, y que vivir es convivir de la mejor manera con la culpa insoslayable.

El humor mira nuestra culpa con caridad y experiencia humana -por eso el mejor humor se hace a partir de los sesenta años-. Nada, al fin, es perfectamente malo ni bueno, a pesar de lo que nos indica esa aguja imantada que es nuestra culpa permanente y «furiosamente» subrayante. Naturalmente que somos responsables del mal que hacemos, y que tenemos que esforzarnos para obrar de acuerdo a las virtudes cardinales, pero nuestra fragilidad e impotencia nos van a hacer besar el polvo muchas veces. Y no debemos rendirnos por ello, sino tratar con «humor» nuestros propios pecados. Sólo el humor te hace salir del ensimismamiento trágico y mirar con indiferencia el propio destino.

Italia, que, además de los ecos eternos de su portentoso Humanismo y Renacimiento, una invención de Burckhardt tomada en serio sin mesura, tuvo el aliento impetuoso del fascista Giovanni Gentile, ministro de Instrucción Pública, en las Lenguas Clásicas, gracias a su muy humanista Plan de Estudios, logró por lo menos tres generaciones de grandes eruditos en la Cultura Clásica, que entre otras cosas estudiaron muy bien el contexto político en que nacieron la tragedia y la comedia clásicas. Una de ellos, la genial profesora de Literatura Griega Maria Grazia Bonnano, ha sostenido, simplificando su pensamiento, que la tragedia, transmisora de la culpa, acabó en la Atenas de Pericles siendo un género «de izquierdas», demotikós, propio del «óchlos» o la turba, y la comedia, por el contrario, transmisora del humor, eufórico y a veces avieso, «de derechas», de los «eugeneîs», «gennaioí», «gnôrimoi», «chrêstoí» o, como los llama Platón, «kaloikagathoí». Ello se debió a que la aristocracia, asustada de la demagogia, subvencionaba a los grandes comediógrafos, paradójicamente de clases sociales bajas, como Cratino, Eúpolis, Apimpsias, Leucon, Metágenes, Estrátides, Teopompo o el propio Aristófanes, en sus ataques teatrales al gobierno personalista de Pericles y, sobre todo, contra sus muy demagogos y degenerados sucesores, como Cleón, Hipérbolo o Cleofonte. La comedia ática es por ello la principal plataforma ideológica del conservadurismo democrático. Así como la tragedia, preñada toda ella de abstracciones de las fuerzas del mal, nace de la guerra de liberación contra el Persa -no, sin razón, la mejor tragedia a nivel formal son Los Persas, de Ésquilo-, guerra en la que la turba de remeros es el héroe colectivo de aquel movimiento emancipador, la comedia, guiada por una complacencia desafiante, saturnal, convulsiva, orgiástica y de mundo al revés, nace contra la demagogia de los dêmotikoí, que estaban estrangulando la propia Democracia, y acercándose a la tiranía. La comedia y no la tragedia prueba el ejercicio pletórico de la parrêsía o libertad de expresión total, en donde podemos hasta abrazar la culpa como principio y esencia del placer.

Quizás sería un poco exagerado pensar que la epifanía de la culpa es de izquierdas y su contrapunto el humor de derechas, máxime cuando grandes autores como Eurípides, Shakespeare o Nieva han cultivado los dos géneros, si bien la edad juvenil es más propicia a la tragedia, como a la épica, y la edad madura a la comedia, como a la novela. Lo que no cabe duda es que la culpa y el humor son dos pulsiones del espíritu humano, y que una de ellas no debe vencer por completo a la otra, a fin de conseguir que el espíritu del hombre y de la sociedad se mantenga en equilibrio, y no «enloquezca». Esta clasificación diastrática de ambos géneros también la vio mi inolvidable amigo Francisco Nieva, quien en su ensayo Dramaturgia afirma: «Para el burgués ya en la Antigüedad se hizo la comedia, y no la tragedia. Y para el conservador, tanto para el hacendado como para su más avispado esclavo, escribió Menandro y no Esquilo». Obviamente para Nieva, la tragedia no fue creada tampoco por la izquierda, sino por el pueblo, en un sentido todo lo amplio que se quiera. Los protagonistas de las tragedias de Paco Nieva son siempre deletéreos, receptores o propagadores de la culpa, y un punto gozosos de serlo.

Existe una culpa de la propia cultura de la raza blanca -la Alta Cultura- que ha conseguido que desde hace al menos dos siglos vivamos en el desasosiego interior de los culpables. Hasta la Odisea o los dramas de Shakespeare son desde hace cien años contemplados por la izquierda intelectual como puras evasiones de una realidad injusta, y por ello condenados a la destrucción por la horda pilotada. Lo cierto es que cierta derecha, movida por el estúpido learning for life, también acaba haciendo el bárbaro con frecuencia. Es verdad, como decíamos arriba, que el mero hecho de vivir es ser ya culpables, pero lo debería ser para todos los seres humanos, y no sólo para la raza blanca que descubrió este desasosiego interior. Yo no veo la culpa en los maravillosos dramas, por ejemplo, de Kalidasa, y eso que aquí los reyes rompen el compromiso con las doncellas que amaron. Y Kalidasa escribe en lengua indoeuropea, con la lógica interna de la griega o el latín. En el «Noh» japonés la culpa ha entrado por contaminación occidental. Vivimos en el marco de una muy susceptible culpabilización cultural, un masoquismo étnico, que ahora estalla furibundo y aterrador con el comunismo de siempre y que viene ahora a desquitarse, con insensatos compañeros de viaje, de los que se desprenderá cuando haya usado por completo su prestigio de paz. ¿Cuándo el mundo indultará a la raza blanca? En todo caso, componer una tragedia supone una catarsis más civilizada y eficiente que derribar estatuas, saquear negocio, quemar casas y coches, y llevar a cabo otros estragos. Sin duda estamos hoy muy necesitados de la orgía de la Comedia Antigua.

Martín-Miguel Rubio Esteban es doctor en Filología Clásica, traductor y escritor