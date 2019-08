Marrullerías

Seguir José María Carrascal Actualizado: 09/08/2019 09:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya que no puede convencer a Pablo Iglesias de que le ceda gratis sus escaños (por ser más alto, más guapo, más listo y tener más votos), Pedro Sánchez corteja a los «agentes sociales», colectivos profesionales, para escuchar sus muchas cuitas y prometerles que, en cuanto logre la investidura, se las resolverá, sin explicarnos de dónde sacará el dinero ni por qué no lo ha hecho durante el tiempo que lleva de presidente. Si a ello se le añade que tales colectivos no tienen representación parlamentaria y son mayoritariamente de izquierdas, es lícito pensar que su verdadero objetivo es que presionen al líder de Podemos a ceder o quedar como un traidor a los trabajadores. La jugada se completa con

