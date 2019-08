El día de la marmota

Seguir Juan Manuel de Prada Actualizado: 30/08/2019 23:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me ha causado gran hilaridad volver al tajo, después de estar durante casi un mes desconectado de las querellas patrias, y tropezarme con el patio de Monipodio de la política autóctona en el mismo punto en el que lo dejé, como en un perpetuo día de la marmota. Ahí sigue el doctor Sánchez, pretendiendo que lo entronicen por su cara bonita y amenazando tácitamente a todos sus adversarios con la celebración de unas nuevas elecciones; y ahí siguen sus adversarios haciendo el canelo, sin advertir que no son sino comparsas desempeñando el papel que interesa a los amos del cotarro, que no es otro sino convencer a las masas de que el doctor Sánchez es el mal menor.

Afirmaba Bernanos

