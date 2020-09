Testimonios del coronavirus Carta de una joven sin empleo: «Mi carrera profesional se ha visto truncada varias veces, ahora por la pandemia» «Lo que parecía ser un empleo y futuro prometedores terminó por convertirse en una pesadilla, ya que volví a perder ese trabajo con el que tanto había soñado»

Mi carrera profesional se ha visto truncada varias veces, la última por la pandemia. Estudié Turismo e hice la Diplomatura, luego el grado y por último un Máster en Marketing y Dirección comercial.

Tras finalizar mis estudios, con 22 años, salí al mercado laboral y me di cuenta de que solo podía optar a trabajos mediocres o sin ninguna proyección de futuro.

Como no tenía más remedio, acepté. A lo largo de los años, fui encontrando varias oportunidades pero solo temporales. No entendía por qué el mercado español trataba tan mal a los jóvenes sin experiencia.

A través de empresas temporales he encontrado varias oportunidades de empleo como recepcionista, que me han ayudado a adquirir valores y nuevos conocimientos y además me han permitido conocer a personas maravillosas que me han ayudado.

Sin embargo, no me quiero conformar con esto. Quiero encontrar un empleo digno, fijo, porque creo que todos las personas tenemos derecho a tener trabajo. No quiero seguir moviéndome de un lado a otro sin parar, y que se me utilice para hacer sustituciones o bajas. Me merezco algo más y voy a encontrar ese hueco en el mundo en el que encaje.

Tras varios años de búsqueda, en diciembre encontré un proyecto que me gustaba, que encajaba conmigo y donde finalmente me harían un contrato más estable. Sin embargo, el coronavirus hizo estragos en mí. Lo que parecía ser un empleo y futuro prometedores terminó por convertirse en una pesadilla, ya que volví a perder ese trabajo con el que tanto había soñado.

* María Concepción Velasco Alonso vive en Madrid.

