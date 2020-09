Testimonios del coronavirus Carta de una contagiada con síntomas persistentes: «Todavía tenemos el virus a pesar del tiempo transcurrido» «Los dolores son más leves pero aún así me impiden estar sentada o de pie mucho rato, por lo que me paso el día acostada»

María Teresa Arias Actualizado: 24/09/2020 02:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 17 de julio operaron a un familiar de la cadera en el hospital Quirón, de Alcorcón. Le hicieron una PCR y dio positivo. Fuimos a visitarle, obviamente con mascarilla, usando el gel y a más de dos metros del paciente. Al día siguiente presentó fiebre, al ser continuada e ir aumentando le repitieron la PCR y dio nuevamente positiva. A partir de ahí empezó nuestro calvario.

No habíamos ido de vacaciones y nos avisaron, por lo que nos dimos la vuelta y volvimos a Madrid. Nos hicieron las pruebas y dimos positivo todos los que fuimos a visitarle.

Mis primeros síntomas fueron fiebre alta y cansancio intenso, a lo que se fueron añadiendo unos dolores muy agudos por todo el cuerpo y en ocasiones de cabeza. Las primeras dos semanas me tenían que ayudar a lavarme el pelo porque levantar los brazos era muy doloroso.

Con el tiempo han ido suavizándose los síntomas, pero se me empezó a caer el pelo, comencé a perder peso y cada cosa que hacía me provocaba un cansancio que parecía haber corrido una maratón.

Desde el 20 de julio estoy confinada junto con mi marido. A los 15 días uno de los doctores que lo atendía le dijo que ya podíamos salir. Exigimos una nueva PCR, que en principio se nos negó, aunque luego la doctora que me llevaba a mí nos la hizo. Dio positivo esa, al igual que las siguientes que nos hicieron.

El 8 de septiembre me hicieron una analítica serológica y salieron los IgM y los IgG positivos también, lo que significa, según el protocolo de Sanidad, que todavía tenemos el virus a pesar del tiempo transcurrido.

El 17 de septiembre se puso en contacto con nosotros un nuevo médico con los resultados y me dijo que como tengo anticuerpos por su parte me da el alta, porque ya no tengo el virus.

Le comenté que mis síntomas persisten, que actualmente los dolores son más leves pero aún así me impiden estar sentada o de pie mucho rato, por lo que me paso el día acostada.

Le insté a que me repitiera la PCR para ver el resultado y tener una mayor seguridad antes de volver a ver y abrazar a mi familia, pero me negó esa posibilidad acogiéndose al nuevo protocolo de sanidad, que dice que si tienes anticuerpos ya no tienes el virus.

Por ese mismo motivo me informó que me daría el alta (tengo la baja hasta el 25). Le insistí que no puedo trabajar porque no aguanto los dolores y decidió que continúe de baja pero que me cambiará el motivo, de "baja por coronavirus" a "baja por dolores lumbares y dorsales", y que valorará enviarme a un traumatólogo para ver el motivo de mi estado.

Le dije que en Urgencias me dijeron que tenía inflamación aguda y que esos dolores eran síntomas del coronavirus y posiblemente me durarían meses. Pero no ha habido manera de dialogar con él, me ha cambiado el motivo de la baja y no me ha querido hacer una PCR de confirmación.

Desde mi punto de vista, y según mi experiencia en estos meses, Sanidad ha cambiado los protocolos para adelgazar las estadísticas de contagiados en la Comunidad de Madrid, pero sin tener en cuenta que un protocolo sanitario no siempre se puede aplicar a rajatabla a todos los pacientes y sin tener en cuenta el factor psicológico que conlleva esta enfermedad.

Hoy no puedes decir que si tienes IgM, IgG y PCR positivas puedes contagiar y debes seguir confinado (como es mi caso y el de mi marido) y a la semana siguiente decir que si tienes IgG positiva pero con anticuerpos ya puedes hacer vida normal.

No les puedo contar la odisea de llamadas que estoy realizando para solucionar esto (teléfono de Covid, 060, 061, atención al paciente, comunidad de Madrid) y todo son pegas y largas, menos en la Inspección de Sanidad que corresponde a Móstoles donde por fin me han escuchado. Lo peor es la sensación de que no tienen ni idea y de que no estamos protegidos por quienes deberían hacerlo.

Por suerte, la SEMC (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) está colaborando con las asociaciones de coronavirus persistente para mejorar la asistencia a estos pacientes, homogeneizando el procedimiento asistencial y buscando respuestas acordes.

* María Teresa Arias Ledo vive en Móstoles Madrid.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es