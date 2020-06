Testimonios del coronavirus Carta de una enferma persistente: «Llevo más de 70 días enferma y sigo siendo positivo y con síntomas» «Intentamos que se nos tenga en cuenta para que nos den un tratamiento o diagnóstico eficaz»

Soy fisioterapeuta en una residencia de ancianos, uno de los colectivos más castigados en esta pandemia, puesto que se lo abandonó completamente a manos de los centros.

Me contagié de coronavirus el 5 de abril. El 11 me ingresaron en el hospital, donde di positivo en la PCR, con diagnóstico de neumonía bilateral grave con insuficiencia respiratoria y atelectasia del pulmón derecho. Me trataron con antibióticos, hidroxicloriquina, corticoides y tocilizumab, puesto que fui empeorando día a día.

Después de 11 ingresada, sin síntomas ya, me fui para casa con prescripción de hidroxicloriquina hasta el 26 de abril.

El 5 de mayo me hicieron un nuevo test, que salió otra vez positivo, y al día siguiente empecé a encontrarme mal, con febrícula persistente, dolor de garganta, caída de pelo y piel escamada, así como fantosmia (olor fantasma, como si respirara el aire de un tubo de escape).

Me hicieron una analítica y salió muy descompensada, por lo que el médico del centro de salud me mandó al hospital el 12 de mayo. Allí me hicieron placa, analitica y otra PCR, y me dijeron que todo daba negativo.

Sin embargo, los síntomas no mejoraban, por lo que me mandaron un nuevo test, y en este caso dio positivo.

A día de hoy, llevo más de 70 días enferma y sigo siendo positivo (voy por el quinto test) y con síntomas. Estoy dentro de la plataforma de Covid-19 persistente de Madrid, donde por lo menos compartimos experiencias e intentamos que se nos tenga en cuenta para que nos den un tratamiento o diagnóstico eficaz.

* María Pilar Cobo Roma es fisioterapeuta y vive en Madrid.

