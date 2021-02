Tardones en todo

María Jesús Pérez SEGUIR Actualizado: 10/02/2021 23:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algunos van a tener que estudiar más que matemáticas, o si me apuran hasta geometría, para afrontar la que se nos viene encima. Vienen ya no curvas, se avecina un carrusel de idem porque las medidas implementadas, a un año casi vista, no parece que hayan tenido los resultados previstos, y otras que se demandan, a estas alturas, lo mismo ya tampoco son la solución. Vamos tarde, para variar. El gen español. El caso es que, por ejemplo, en el año de la pandemia se han disparado un 36% los concursos de acreedores en un sector clave para la economía española: la hostelería. Un mazazo que ha causado ya la pérdida del 20% del empleo, 237.000 puestos hosteleros al garete.

