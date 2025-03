María Jesús Pérez: Sánchez, de dumping y de turismo

Sorber y soplar al mismo tiempo no es posible en política. Ni casi en cualquier actividad de la vida diaria añadiría yo. Cualquiera diría además que la frasecita premonitoriamente contradictoria ha sido pronunciada por cualquier otra persona cuyo nombre no empiece por Pedro y acabe ... por Sánchez. Pero... es suya. La soltó tal cual, cuando aún no era presidente del Gobierno, al entonces líder de Cs, Albert Rivera. Justo un día antes de la moción de censura a Rajoy el 1 de junio de 2018.

Hoy, poco más de tres años después, como viene siendo habitual, Sánchez se salta una vez más sus sentencias propagandísticas a la torera tanto como las normas explícitas del país, y mientras crucifica un día sí y otro también a Madrid por presunto dumping fiscal, maquina un plan para que en Cataluña sea viable la competencia desleal tan pronto como sea posible... por interés propio, claro. Que el apoyo a los presupuestos 2021 tiene sus cobros. Tragaderas de calibre máximo. No en vano, a principios de año, con el único objetivo de dañar la situación fiscal de la capital, donde vienen a invertir la mayoría de las empresas extranjeras, Sánchez reclamó una armonización fiscal en Europa porque «no puede ser que haya países que hagan dumping fiscal» dentro del mercado único. Lo dicho, sorber y soplar, todo es empezar. Una incongruencia más en el haber de sus cuentas, algo parecido que con el asunto de los indultos. Para echarle de comer aparte... Ahora bien, sí podría decirse que los únicos efectos positivos que los indultos de Sánchez han tenido es que han quitado la careta a unos cuantos: a Sánchez Llibre S. L., a Javier Faus, a Jordi Gual, a Jaume Giró… y a tantos otros que han enseñado que debajo del camisón y el gorro de noche había una abuelita feroz. Porque no llegan ni a lobo. Ya quisieran. Dime de quién te rodeas y te diré quién eres. Perlas únicas que ayudan a la ostra a seguir avanzando en sus maquinaciones. Y en esas sigue. Y una vez enseñada la patita y dejado el poso convenientemente ubicado, el presi decide irse de turismo a Estados Unidos. Sin oficio, ni beneficio nada más que para sí mismo. A vender las bondades de su futuro plan de ayudas fiscales –no solo en España a las empresas que se fugaron de Cataluña tras el 'procés', ya 6.200, muchas a Madrid, por cierto– sino también a aquellas extranjeras para que reconsideren volver a la comunidad. Eso sí, volará casi en solitario. Que ni ha logrado una sola adhesión de gran empresa que le acompañe, ni el presidente Biden –¿su nuevo mejor amigo?, tururú– le va a recibir. Pues ojo con los triunfalismos, y si no miren el 'Finantial Times' de ayer: «La variante Delta llevará la tasa de España del Covid a ser la más alta de los principales países europeos». ¿Y el presi? De dumping y de turismo. Como Curro al Caribe, ¿recuerdan?

