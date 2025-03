María Jesús Pérez: De profesión, okupa

Se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Y lo peor es que nos dicen que no se puede hacer nada definitivo, ni rápido, ni siquiera a nuestro favor para evitarlo o solucionarlo. Que lleva su tiempo, que la ley tiene muchas lagunas, ... que la Justicia en este país es muy lenta... y mientras tanto, casos y más casos a diario. El asunto es que debe ser tan fácil que ya se ha convertido en la profesión del futuro. Bueno, qué digo ¡el oficio por excelencia del mismísimo presente! Hablo de los okupas. Que no olviden, es un DELITO, con mayúsculas, por si a alguien se le olvida. Auténticas mafias entorno a un negocio que se ha instalado en España por la certeza de impunidad que tienen los asaltantes. Son miles y miles los propietarios que llevan meses luchando por recuperar su propia casa, cuyos gastos siguen pagando y que, por lo general, una vez recuperada encuentran destrozada... y nadie hace NADA.

Y es que para que estos enemigos de la propiedad privada puedan campar a sus anchas, tiene que haber una Administración permisiva. Y hoy, la hay. ¿Es esto normal? Al menos deberíamos tomar nota si existen formas de hacer las cosas de otra manera en este asunto, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, Italia, Francia o Reino Unido se ha dado más autoridad a las fuerzas policiales, que pueden actuar sin necesidad de autorización judicial, lo que hace que las cifras oficiales de ocupación ilegal sean muchísimo más bajas. Quizás bastaría con asemejarnos a la legislación de estos países, mucho más clara y estricta en cuanto a penas de prisión, multas y rápido desalojo. Algo es algo.

Pero, no hay nada en el horizonte. Las víctimas en España no tienen ni al Gobierno de su parte. Porque la «nadería» campea a sus anchas bajo la gestión de Sánchez. Aunque hay algo peor que no hacer nada ante un problema: negarlo. Porque ya hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, que además es jueza -y de las pocas personas que, digamos, en mi opinión se salvaba, hasta hoy, de la inepcia de este Ejecutivo que nos desgobierna-, ha poco menos que despreciado por completo a las víctimas de los okupas ilegales (ah, pero ¿hay okupas legales?). Dice Robles que la legislación actual es suficiente para hacer frente a la «okupación» y proteger los derechos de los propietarios.

Pues... no ministra, no, si no no tendríamos las calles como las tenemos llenas de vecinos clamando a voces echar a los dichosos delincuentes que han usurpado sus hogares. ¡Ay si les «okuparan» a alguno de ustedes sus estupendas casas! ¿Dirían lo mismo? Miren con los escraches... Muy al contrario de lo que dice la ministra, la legislación vigente ampara absolutamente a los okupas, y ellos lo saben perfectamente, conocen muy bien a qué aferrarse y cómo hacerlo.

Ayer mismo conocíamos que un ciudadano español, seis años después de que los okupas se instalaran en su casa (¡seis años!), se entera de que estos se van de vacaciones a Ibiza (claro, lógico, no tienen dinero para comprar una casa o alquilarla, y se van de parranda, a descansar a lo grande, ¡lo que no pase en este santo país!), y decide entrar en su vivienda para recuperarla. Ojo por ojo y... asunto arreglado, ¿no? Pues no, ahora resulta que puede ser acusado de un delito de allanamiento. ¿En serio?

Cada día estoy más convencida: «El mundo está manejado por los mediocres, los egoístas, y los idiotas. Muy especialmente estos últimos» («Reina Roja», de Juan Gómez-Jurado). Y nosotros, nos dejamos. Y ellos, lo saben.