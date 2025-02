María Jesús Pérez: El precio de no acertar nunca a la primera

A todos nos encantaría encontrar siempre la decisión perfecta a cada problema que se nos presente. Una que solucione todo de una vez. Una que pudiera resolver todos los inconvenientes y los erradique al cien por cien de primeras. O sea, una decisión global como ... en los bolos, que lanzas y tumbas todos los pines de una vez. Pero para decepción nuestra, ese tipo de decisiones no existen. Y ahora más que nunca lo sufrimos todos como sociedad.

No creo que la voluntad del actual Ejecutivo, ni de todos y cada uno de sus miembros por separado, sea el errar siempre en sus tomas de decisiones. Faltaría más. Cada cual a su manera pondrá seguro de su parte todo su buen hacer y conocimiento para acertar con las medidas más adecuadas a cada problema que surge, que no son pocos. Pero cierto es también que, a las alturas que estamos de esta trágica situación, he de reconocer que tengo muchísimas dudas respecto a la valía de la mayoría de ellos precisamente en el difícil cometido de paliar tan grave estado que vivimos, sobre todo, la de los incorporados con calzador a cambio de sus tristes y escasos pero decisivos escaños. Porque además no eran ni mucho menos los elegidos por la mayoría de los españoles.

Ahora bien, en lo que tampoco tengo duda alguna, visto lo visto, es que deberían poner mucho más empeño en acertar con las decisiones, desde lo más alto de esa cúpula bipolar que gestiona el Gobierno de España, para no tener que estar permanentemente rectificando cada una de las ocurrencias que lanzan un día sí y otro también. Porque es lo que parece, ocurrencias sin más y luego dependiendo de las protestas o reacciones de tal o cual sector daminificado ir retocando sobre la marcha.

Toda decisión implica una o varias pérdidas. Y no se toma una decisión porque lo resuelva todo, sino porque nos lleva a una situación que mejora significativamente algún aspecto de lo que es importante para nosotros, sea individual o del colectivo. La decisión resuelve un problema que es crucial, pero deja intactos otros elementos que igual tendremos que resolver. Pero cuando lo que está en juego son miles y miles de empleos y la supervivencia de millones de empresas, estaría bien que no se errase siempre el tiro a las primeras de cambio.

Centrándome en el mayor de los colectivos empresariales que tiran de la economía de este país, el de los autónomos, las malas y tardías decisiones tomadas, rectificadas «en parte» torpemente después, de momento han tenido consecuencias muy graves. Solo en abril se perdieron 41.250 autónomos en España, y si se sigue errando en la toma de decisiones desaparecerán otros 500.000 de aquí a final de año. ¿Y cuántos millones de empleos supondría esto? Creo que merecería la pena darle una pensada y dejar de decidir «probando», en lugar de hacerles partícipes desde el minuto uno. Solo escuchándoles.