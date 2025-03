María Jesús Pérez: Misión imposible

Sumando peras con peras y manzanas con manzanas, las cuentas del Gobierno no me salen

A mí las cuentas no me salen. Las del Gobierno, digo. Sumando peras con peras y manzanas con manzanas, tal y como aprendimos muchos hace lustros en el «cole» -y los miembros del Gobierno, también, supongo-, el resultado no es el correcto. Así, por simplificar ... muchísimo la contabilidad del Estado, las estimaciones del nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el equipo económico del Gobierno de coalición social-comunista presentado el martes, no da un resultado equilibrado. Ese que al menos debe responder a un tal para cual -lo comido por lo servido-, entre ingresos y gastos. Así, en modo «fácil», si el Gobierno plantea un crecimiento del gasto para este año del 3,8%, con una previsión de también un crecimiento del PIB del 1,6% -a la baja frente a la anterior estimación, de dos décimas menos, y bajando...-, y un objetivo de déficit del 1,8% -desde el 1,7% de octubre, y subiendo...-, ¿cómo piensa conseguir esa meta gastando más y encima creciendo menos? Y lo que es peor, y más definitivo con dinero sobre la mesa, ¿con qué ingresos? Pues con el aumento de impuestos, dicen, pactado con sus socios de Unidas Podemos. Lo dicho, entonces, misión imposible.

Me cuesta creer que con esta simple reflexión -lo reconozco, pero es que si se simplifican los números el resultado al final es más fácil de entender-, que doy por supuesto que también la harán en Bruselas, un poco más complicada eso sí y con más sumas y restas, nuestros vigilantes se queden tan tranquilos. ¡Y mucho menos aún si además les aseguran que la tasa de paro no solo no se reduce, sino que no baja del 12% ni en 2023! Pues bien, y a más: con la economía empeorando tal y como demuestran estas estimaciones, no se entiende que el propio Gobierno retrase el ajuste del objetivo de déficit pactado con Europa, hasta el punto incluso de que admite que los Presupuestos pese a ello, serán expansivos. La senda de objetivos de estabilidad que aprobó el Consejo de Ministros contempla un desequilibrio del 1,8% del PIB en 2020: 1,3 puntos más que el vigente aprobado por Mariano Rajoy y uno por encima de lo que preveía el mismo Ejecutivo en octubre, sin tener en cuenta las cuentas públicas para este año. ¿Me creen ya? Por cierto, por tirar de actualidad y de otras cifras que nos pesarán en el futuro más inmediato en esas cuentas del conjunto del país para este 2020, y a propósito de la cancelación del Mobile World Congress por el dichoso coronavirus, estoy de acuerdo al cien por cien con mi compañero de Sevilla Manuel Contreras, los que se alegren de que Cataluña perderá cerca de 500 millones de euros, que no lancen las campanas al vuelo y de risas cero, porque el president de la Generalitat inabilitado como diputado, Joaquim Torra, se los reclamará a Sánchez sin ningún tipo de vergüenza ni apuro, y ya mismo, a cambio de su apoyo. Y lo peor, que el doctor en la silla presidencial del país se los pagará con nuestro dinero, ¡y veremos si con intereses! Al tiempo.

