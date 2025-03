María Jesús Pérez: Héroes en silencio

Dos de cada tres autónomos siguen sin recuperar la actividad previa a la pandemia y 75.000 deberán bajar las persianas definitivamente porque ya no aguantan más. O ni siquiera podrán volver a subirlas. Es el balance de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) del ... clima de confianza de este colectivo que integra a más de tres millones de profesionales en España. Porque aunque el número de autónomos que declaran que su negocio ya ha recuperado los niveles previos a la crisis ronda el millón, el 67,6% confirma que no ha recuperado su actividad -esto es, las cifras de facturación previas al estallido de la pandemia-, y más de la mitad de este grupo asegura que la bajada de la misma es aún superior al 50%. De ese 67,6% prácticamente la mitad no descarta tener que cerrar su negocio, e incluso el 7,4% afirma que tendrá que hacerlo sí o sí. Y por si fuera poco, avisa la mayoría, el coste de la luz está poniendo en peligro aún más si cabe sus empresas y una subida de impuestos les llevaría al cierre a algunos que aún no lo contemplaban. ¿’Solo’ esto? Pues no, hay más, porque más de 250.000 de sus trabajadores siguen con el empleo suspendido (no computan como parados pero tampoco están activos, y veremos) y más de 200.000 autónomos permanecen con cese de actividad. ¡Pocos me parecen por las reticencias del Gobierno a ayudarles en condiciones!

Para colmo de males, ayer, el ministro con el que negocian su mejoría entre tanta adversidad -el Sr. Escrivá- les puso una nueva propuesta sobre la mesa: ampliar las ayudas hasta el 31 de enero, sí, pero -con este colectivo siempre hay peros- acabar con la prestación que perciben aquellos que tienen bajos ingresos, una ayuda que han podido solicitar durante el coronavirus quienes han agotado sus periodos cotizados y hayan podido acreditar una caída de la facturación respecto al segundo y tercer trimestre del 2019. Perciben 472 euros mensuales y son actualmente 141.000, el grupo más numeroso. En la práctica, la oferta defendida por el ministro supondría eliminar las ayudas en la nueva prórroga... ¡para más del 80% de los autónomos! Todo son palos en las ruedas. Así pues, dar por hecha la recuperación económica para ellos, es definitivamente prematuro. Y una frivolidad. Sé de lo que hablo. No he seguido la tradición familiar porque no me he visto capaz. Mi padre lo fue. Mis abuelos, también. Vivirlo en propias carnes te da otra perspectiva, aunque entiendo que a veces no queda otra que lanzarse a la aventura. Pues... mensaje directo a todos los ‘supermanes’ -y ‘supermanas’ claro-, por si no os acordáis lo suficiente: Sois unos valientes, héroes en silencio. Sois autónomos. Y no es cuestión de egocentrismo, es supervivencia. «¿Es un pájaro? ¿es un avión?...» ¡es un autónomo! y el Gobierno, sí, los ha dejado atrás.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Autónomos