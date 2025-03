María Jesús Pérez: La élite económica como excusa

Preparando el terreno que vienen curvas. Porque en otra cosa no, pero en desviar culpas y rsponsabilidades hay uno sentado al frente del Ejecutivo español que es un crac y que, como tiene manga ancha con el gasto y debe pensar que lo puede utilizar ... a su antojo, ha decidido tirar la casa por la ventana y contratar nada menos que a cien expertos de élite para elaborar un documento en un plazo de tres meses sobre la España post Covid con el objetivo de reconducir la economía. Pero, y entonces, ¿la Comisión por la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, sumida desde hace días en un largo debate politico, para qué sirve? ¡Venga, da igual, sigamos engordando los gastos para que se dispare más aún el déficit que, de momento, está permitido y hasta bien visto!

El caso es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe muy bien que una vez que se hayan levantado la mayoría de las restricciones que vivimos como consecuencia de la necesidad de decretar un confinamiento, hay que reactivar la economía, y esto pasa por dos vías: que España consiga que sobreviva la mayoría de su tejido empresarial que operaba antes de la crisis y que se tape el enorme agujero en las cuentas del país que nos deja el galopante gasto público destinado a ayudar a empresas y ciudadanos, a través de moratorias y aplazamientos de pagos, avales, créditos, ERTE... Y la factura solo se puede pagar con ingresos y recortes. Y eso ya saben lo que significa...

El caso es que países vecinos ya habían creado sus propios grupos de asesores para poder rediseñar la economía después del coronavirus. Italia fue el primero, desde el pasado 10 de abril, un comite integrado por 24 expertos de nacionalidad italiana, entre economistas, sociólogos, asesores de medioambiente y de políticas fiscales, más directivos de grandes empresas, que tiene ya listo un documento de trabajo («Estados generales de la Economía», con 102 medidas) y que ya está debatiendo sus propuestas junto al Ejecutivo transalpino, miembros de la sociedad civil y de la oposición. En el caso de Francia, se creó el pasado 29 de mayo, más académico e internacional, un grupo de 26 expertos economistas de diferentes nacionalidades, varios premios Nobel, que están manos a la obra para presentar lo antes posible un informe con sugerencias que el gobierno galo decidirá si seguirlas o no.

En España, Sánchez también ha creado el suyo, con economistas, sociólogos y científicos de renombre -algunos nombres se han filtrado-, de diferente línea ideológica que la de la coalición al frente del país, e integrado mejor que con «solo» 25 personas pues... ¡cien!, que es un número ¿más redondo? Pues ya saben, le entregarán el documento con las medidas a tomar, y él que no puede ser más diligente, lo seguirá al pie de la letra, y como no serán precisamente medidas populares pues se sentirá legitimado a entonar el «pío, pío, que yo no he sido...». Lo dicho, un crac.