María Jesús Pérez: Ni un «caso Endesa» más

Es muy frecuente que para remediar un error se cometan cuatro. Pero lo peor de un error es empecinarse. Aunque mucho peor que el error mismo es no saber disimularlo. El Gobierno ha venido a reconocer con su decreto de medidas económicas extraordinarias, que en ... realidad nuestras empresas están desvalidas. Y no solo las de menor tamaño, también las grandes, que lo mismo muchos pensaban -sus gestores igual también- iban a poder capear mejor el temporal. Cuestión de haber hecho los deberes. Cuidando sus balances. La verdadera fotografía del estado de salud de cualquier compañía. A primera vista, pueden parecer unas cuentas saludables pero... la caja puede estar vacía. Por tanto, es importante que más allá de los resultados, se deba prestar atención al flujo de caja que, básicamente, revelará la salubridad financiera de un negocio, su marcha y evolución, y aporta información sobre las posibilidades reales de cumplir con los compromisos de pago, a proveedores y acreedores, tanto el cómo impactará una inversión en su proyección de «cash flow».

Pues... algo debe estar pasando de fondo con nuestras grandes compañías cuando el «Superplan» de Sánchez incluye una medida antiopas. Deben pensar que con el derrumbamiento en las Bolsas, agudizado por la pandemia, quedaban ampliamente desprotegidas ante un eventual ataque extranjero, por muy estratégicas que sean y crítico el servicio que suministran. Esto, además de una obviedad, puede terminar en una necedad insalvable si no se ponen los recursos para enmendar tan grave situación, pues entonces únicamente se estaría alertando al lobo sobre dónde quedan los corderos, pagando un error con más errores.

El diablo, ya saben, está en la letra pequeña. Y es ahí donde el Gobierno debe poner todos los sentidos para garantizar una protección efectiva y eficaz que si bien no confronte con los tratados de la UE -lejos quedan las «golden share»- no deje en manos extranjeras el sagrario de la economía patria. Para ejemplo, el botón de Endesa. Una compañía tan vital para el «core business» nacional como la energía quedó por obra y gracia de otro Gobierno socialista en manos de una compañía italiana, Enel, controlada por el Estado de este país para más inri. Y así, a golpe de ocurrencia, nuestra Empresa Nacional De Electricidad S.A. se quedó sin apellido (Nacional), y camino va de perder hasta lo de Empresa. Ayer fue la energía, pero hoy pueden ser las infraestructuras, las telecomunicaciones o incluso la inteligencia artificial, asuntos que suponen la verdadera razón de la guerra comercial EE.UU.-China.

Y tan importante como la necesidad de blindarlas es actuar rápido y y delimitar qué actividades forman parte de ese anillo de protección reforzada que a día de hoy no puede ni debe quedar reducido a la Defensa y la Seguridad Nacional. El futuro se juega en campos como la robótica, el internet de las cosas, las comunicaciones y, por supuesto, la información. El Gobierno debe desistir de que todas las circunstancias del éxito se ajusten a su manía particular. Debe dirigir, pensar, adaptarse a la ocasión. Esta no espera a nadie. Ahora o nunca.