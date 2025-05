Con la arrogancia de quienes se creen por encima de la ley y la ignorancia de los pueblerinos, los nacional-secesionistas catalanes daban por descontado el apoyo europeo a cuanto hicieran, sin importar qué. Acaban de recibir una lección de que no están por encima, ... sino al margen de la ley, lo que significa, en infracción perpetua. El Parlamento Europeo ha retirado el acta de diputado a Oriol Junqueras tras comunicarle el Tribunal Supremo español la sentencia que pesa sobre él por sedición y malversación. Todo partió de otra sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que consideraba a Junqueras eurodiputado desde el momento que fue elegido como tal el pasado junio. Pero en aquel momento, Junqueras era sólo «imputado» de tales delitos y, por tanto, inocente mientras no se le declarase culpable. Hoy, en cambio, es condenado en firme de los mismos y «el Parlamento Europeo está obligado a tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros», advertencia que los independentistas no vieron o no quisieron ver, según su costumbre de escamotear lo que no les conviene. Ahora piensan recurrir la decisión al Tribunal General de la UE, una sala de su Tribunal de Justicia, por lo que tiene pocas posibilidades de éxito, visto lo que éste ha dictaminado: que los tribunales de los Estados miembros son tan europeos como los de la propia Unión Europea. Como no podía ser menos pues, en otro caso, íbamos de cabeza a un auténtico caos jurídico-constitucional que pondría en riesgo el funcionamiento la entera UE. Cabe añadir que Junqueras será un padre amoroso, católico practicante y hombre apacible, pero eso no impidió que mientras negociaba con Soraya Sáenz de Santamaría, planeara un referéndum ilegal que le ha convertido en reo condenado aunque no confeso.

Queda por desollar el caso de Puigdemont y Comín, acusados de los mismos delitos que Junqueras, pero que no han podido ser juzgados ni condenados al haber huido. Son «fugitivos de la Justicia», e incluso han empezado a cobrar del Parlamento Europeo. El juez Llarena, que lleva el caso, le ha pedido que se los entregue para juzgarles «ya que la inmunidad parlamentaria protege frente a la apertura de procesos concebidos para alternar o perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado». (Con todo respeto a la magistratura: ¿no podría añadirse fraude de ley, «usar la ley para delinquir», dado el abuso que hace el nacionalismo de la inmunidad parlamentaria para delinquir?). De paso, hemos sabido lo que ganan los eurodiputados: entre sueldo y dietas 11.337 euros mensuales, o sea 136.044 euros al año. Nada de extraño las bofetadas por los escaños. Aunque lo que interesa saber es si se los ganan defendiendo los Intereses españoles. Puigemont y Comín, desde luego, no. Dejo para mañana el Circo Sánchez del gabinete.

