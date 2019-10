La tercera En Marea y el ridículo «Paco Vázquez no humilla a nadie. Conoce el protocolo vaticano y concluye que la vestimenta de la señora Calvo no era la adecuada. Sin más. Por otra parte, si se puede decir que el simpático presidente de los Comunes lleva corbatas estrafalarias o que tal político viste como un hortera, ¿por qué no se pueden cuestionar los modelos de una política? ¿Más feminismo rabioso y estulto? ¿Una variante del disparatado “las mujeres llevan razón sí o sí”?»

Inocencio F. Arias Actualizado: 09/10/2019 23:45h ¿QuÉ barbaridad infamante ha hecho Francisco Vázquez para que unos paisanos quisieran quitarle sus condecoraciones? Dado que lo aprecio empecé a mesarme los cabellos al oírlo. ¿Qué sería? ¿Se venía apostando, anacrónicamente enfundado en una gabardina, a la puerta de un colegio de monjas de Coruña y, deshaciendo los botones, ejecutaba un exhibicionismo integral ante las atónitas alumnas que salían de clase? ¿Había conspirado con sus colegas socialistas portugueses para que Galicia se desgajara de España y pasara a ser parte de Portugal? Yo vivía sin vivir en mí. Retirar condecoraciones es algo extremo, no desconocido, pero totalmente insólito. La Reina británica retiró la concedida a Mugabe cuando el presidente de Zimbabwe degeneró en autócrata despótico y arbitrario. Autoridades austriacas

