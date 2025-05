Manuel Marín: Los vagos y los enfadaditos

El nuevo mantra de Moncloa ya fluye. Sánchez y sus ministros están hartos de Pablo Iglesias, y se nos inocula que ese creciente malestar terminará antes o después con la ruptura de la coalición. Se filtra el agotamiento progresivo de la fórmula porque Sánchez ha ... empezado a dejar de dormir a gusto. Se nos dice que la relación entre ellos está muy deteriorada y que la deslealtad mutua rebosa. Que uno prescindirá del otro a conveniencia, o viceversa. Que el final está predeterminado. Que hay ministros muy ofendidos con los excesos de Podemos. Mucho. Muy ofendiditos y enfadaditos. Que lo de la niñera nivel 30 es anecdótico -no lo es-, y que el sanchismo ve en Iglesias más a un vago incansable (ojo a la paradoja) que a un dogmático. Que la bronca ha llegado a un punto de no retorno.

Y que el cisma ya no se sutura ni siquiera con la coartada de que están en campaña electoral. Todos están al límite... pero ni un ofendidito se marcha.Romperán, sí. Pero no ahora. Y cuando sea, no habrá sido por el destrozo a la soviética que Iglesias causa a la imagen exterior de España. Ni por su insolvencia gestora. Ni por menospreciar a sus compañeros de gabinete. Ni por tacticismo. Ni porque hace más campaña a favor de ERC o de Bildu que del propio Podemos. Ni porque el pirómano no deje sestear a Sánchez. Ni porque crea que España no es una democracia plena. Ni porque no haya visitado un solo hospital o una sola residencia en un año de pandemia. Ni porque conspire para derogar la Constitución. Ni porque se formen colas del hambre. Ni porque opine que Otegui debe sumarse a la dirección del Estado. Ni porque quiera dinamitar la Monarquía parlamentaria. Ni porque denigre a la Corona con sus testaferros televisivos del odio. Ni porque quiera someter a los tribunales. Ni porque comparta voto con Vox y Bildu, unidos en ese nuevo concepto de patriotismo que logra inexplicables mayorías en el Congreso. Ni porque Sánchez lo eche de La Moncloa. No será por nada de esto.

Todo eso se lo consienten Sánchez y esa letanía socialista de ofendiditos y enfadaditos, tan pacientes ellos, que siempre amagan sin dar.Si Iglesias se va, o le echan, será porque los suyos le abandonen. Porque quien lo votó ayer deje de creer mañana en su salmodia monótona y se aburra de esa condescendencia de superioridad moral con la que hasta empieza a hablar como Illa. Porque ninguna víctima de la casta comprende que viva como vive. Porque saben que su gestión es nula. Porque solo el amiguismo endogámico de élite y edredón instalado en Podemos es parejo a la crudeza de sus purgas.

Porque aunque la izquierda distinga cínicamente entre una corrupción buena y admisible -la suya, basada en una manipulación de la justicia social-, y otra vomitiva y obscena -la de la derecha de gomina y corbata-, Podemos está siendo investigado por financiación ilegal. Sánchez soporta a Iglesias porque tiene más que ganar y desactivará a Podemos en las urnas. E Iglesias soporta a Sánchez… porque no tiene otra cosa. Una razón comprensible. Y así seguirán. Ellos y los ofendiditos.