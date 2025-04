Manuel Marín: Pues yo sí lo veo en líder

Una cohorte de derechistas virginales no ven a Pablo Casado en líder. Ahora toca que se desinfla. Que si le faltan hechuras y melena para la batalla de las ideas, que cuaja menos que un sobrero en Colombinas, que si se fotografía con vacas, mal, ... y si no, peor, que le falta el ‘feeling’ del ganador carismático y los rizos impostados del yolandismo, que nunca fue el malote del Ramiro de Maeztu, y que Vox le come como le comió Rivera. Que si la verborrea del aspirante lo hace tan pesado como poco convincente, y que no se puede ser centrista y conservador a la vez, y por eso siempre elige mal. Lo dicen los mismos que afirmaban que alguien como Aznar no llegaría porque era rarito y no se le entendía al hablar, o aquellos que se mofaban de la frialdad tecnócrata de Rajoy, de los complejos ideológicos y de su amor por el Marca porque en el Financial Times escriben en un idioma muy raro y los crucigramas son difíciles.

Haga lo que haga, este Casado blandiblú nunca acierta ante los de la eterna superioridad moral e ideológica, que son verle en a tele y negar con la cabeza. El ‘no es no’ era modélico cuando lo usaba Sánchez, pero si lo usa Casado es estúpido y antipatriota, porque uno es un político de altura, y Casado es el muñeco azul de los Teletubbies. No se le perdona no ser el ególatra mimado del IBEX que ganaba debates universitarios a base de idéntica verborrea. Y no se le disculpa el plumas sin mangas. Cuando ganan Feijóo, Moreno o Ayuso es porque son dioses de la política útil, estadistas con ideas claras. Pero cuando fallan Iturgaiz o Alejandro Fernández, el inútil es Casado. Que no llega. Que no conecta. Me pregunto si realmente esta derecha tan libre como soberbia le mide con rasero y justicia idénticos. Tuvo arrestos de ganar unas primarias contra pronóstico, quien está en disolución es Ciudadanos, e Iglesias anda por las radios de ‘crowfoundin’. Si Casado vende Génova, mal. Y si no, también. Mostró fuerza prescindiendo de su portavoz parlamentaria porque los versos libres de los partidos, que se lo digan a UPN, son taras con las que simulamos ser imitadores de verdaderas democracias. Pero Casado es un pim, pam, pum. Hasta el peor portero para un penalti alguna vez, pero si se apellidara Casado es porque falla el delantero y no por mérito propio.

El PP nunca me dio nada. Nunca me ofreció ser diputado, como a tantos y tantos periodistas. Bueno, sí. Una Navidad me envió una flor de pascua, y este, una platanera de 20 cm. Haga lo que haga, todo será negativo frente a Vox, erigida ya en la octava maravilla del mundo. Dibujan al PP como el partido de los complejos, de los vagos, de los manipuladores, una mierda de partido, vamos. Un pepero es un corrupto de una derecha desfasada, como sin swing, como de gin tonic aguado. Siempre enfadados, siempre bloqueándose los whatsapp, siempre tirándose huesos de aceituna a la cara, como odiándose. La moda del derechista guay, el serio, el intelectual, claro, es dudar de Casado, afearlo con barba o sin ella, con errores o sin ellos. Porque ellos oscilan entre Churchill y Adenauer. Yo lamento discrepar de tanta unanimidad y agudeza visual contra el líder derruido que no quieren que lo sea porque les defrauda. Miope que es uno.

Me equivocaré si tanto exégeta de la derecha coincide en que Casado tendrá que irse el lunes 14 de febrero, que hasta esa idiotez se ha escrito. Llámenme, como decía Rajoy, bobo solemne. Pero rebusco y no veo nada en él inferior a aquellos iconos de la regeneración venidos a menos, que además nos quieren seguir dando ejemplo de sus fracasos, y hacerlos pasar por éxitos de chiquipandi haciendo el trenecito. Alguien tendrá que disculparle los errores que sí les disculpan a otros solo porque son más altos, más guapos y menos de Ávila. ¿Que no? Bien. Pues dejen que otros lo intenten. A ver qué pasa. Porque es metafísicamente imposible equivocarse siempre, ni siquiera con el estómago desagradecido de quien vivió del PP y ahora lo aborrece. Pero esta derecha sociológica es tan de diván…