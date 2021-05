Los pedos de Florita

Manuel Marín SEGUIR Actualizado: 12/05/2021 04:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No será por no contribuir. Que no se diga. La guerra de la independencia de Estados Unidos surgió por la rebelión de los colonos contra la Corona británica por abusar de ellos con un arancel sobre el té. En Egipto, la utilización del aceite para cocinar no solo estaba muy fiscalizada, sino que cualquier aprendiz de chef estaba obligado a comprar el que fabricaba el faraón en monopolio. Nada de libre mercado, y nada de reutilizar la gotita sobrante para la tortilla de la noche. Qué va. Quien lo hiciese delinquía y el faraón enviaba funcionarios a asegurarse de que el aceite del pueblo era repuesto y no reutilizado. Tenga inspectores de Hacienda para esto.

En la antigua Roma, Vespasiano

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡AHORA 2 MESES POR 1 EURO! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información