Manuel Marín: Imbatible, presidente

No es cosa de alimentar más la lenguaraz temeridad de un ministro reafirmado, con menos agenda que lógica y más osadía que Sánchez paseando con Biden. Tenga Alberto Garzón asesores para esto, y que el militante de cuota de IU, si aún existe, lo vea ... con salud de camarada y tomates orgánicos. O con mariscadas sindicales. Pero si un presidente del Gobierno te destroza por la cuaderna riéndose en público de tus ocurrencias cárnicas y te mantiene en el Consejo de Ministros, quizás uno debería pensar en ir haciéndose creyente. Los milagros existen. A fin de cuentas, Garzón, nuevo héroe de la resiliencia sanchista, no ha dicho nada distinto a lo que antes sostuvo la propia mujer del presidente en su cátedra de Transformación Social, cuando improvisó aquello de que los restaurantes no deben dar comidas, sino «educar a sus clientes en alimentos sanos a través de productos ecológicos de proximidad». El mismo chuletón al punto de toda la vida, pero con el empalago de la semántica progre, el meñique izquierdo estirado, y la cursilería de la ciudadanía global. Así, con concordia y un crianza.

Otra ministra, Irene Montero, ha querido desmentir algunos «bulos» sobre su vida privada. Se siente acosada por las ‘cloacas’ del Estado, y huye de los focos que antes explotaba con ansiedad de estrella emergente. Pero fue ella quien hizo ostentación de pareja e hijos y se entregó al ‘cuore’ con la tentación irresistible del ministro de jornada que explota en famosillo de portadas ‘couché’. Nadie merece el acoso. No obstante, el infantilismo, como la fobia al chuletón, no debería pagarse con dinero público mientras abusan de una cartera que no merecen. Montero, escarmentada, se lo ha pedido a todos -y a todas-: «No os metáis en política porque si lo hacéis bien, esto es lo que os espera». Persecución, especulaciones matrimoniales, que si la niñera, que si el chalé en venta… Mucho me temo que habría quien pagase el peaje de su actual cuenta corriente con gusto y sin tanto cinismo. Sobre todo, porque es libre de dimitir ahora que Sánchez está de saldo. Demasiado victimismo enlatado para tanto ‘escracheador’ de profesión. Podemos lo ha logrado: es una caricatura de sí mismo y Sánchez ni esconde la carcajada. Pero ahí los guarda, en el formol de Moncloa, intactos, para echarse unas risas de vez en cuando mientras malversan nuestro prestigio. Imbatible, presidente.

