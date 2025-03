Manuel Marín: La ‘chupi-pandi’ putinera

La ‘chupi-pandi’ del progreso verdadero, los adalides de esa izquierda robin hood que roba a los ricos… para quedárselo ellos en chalés y bagatelas, ya han exigido, sí, sí, exigido, un «alto el fuego inmediato» en Ucrania y unas «negociaciones para una paz plena ... y duradera». Dicho así queda contundente, casi convincente. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no desea que cesen los asesinatos de civiles, las violaciones de mujeres, las mutilaciones de niños? Lástima que la ‘chupi-pandi’ del progreso verdadero, los adalides de esa izquierda robin hood que roba a los ricos… para quedárselo ellos en chalés y bagatelas, no hayan citado en su mensaje a Putin ni siquiera de refilón, que a lo sumo queda en el imaginario equidistante de esta izquierda ‘new age’ como un diplomático con valores y principios.

Ione Belarra y Pablo Iglesias, promotores de este lacrimógeno guión de telenovela turca, ignoran al invasor, alertan de que crece el riesgo de aniquilación nuclear -y ojo, que eso llega mínimo hasta Galapagar-, y mezclan en el mismo plano de indigencia intelectual a Rusia y a Ucrania. Incluso, reprochan a Zelenski, sin tener siquiera la valentía de citarlo, su «lenguaje beligerante». Vaya con los guionistas del gracejo, vaya con estos ideólogos del nuevo marketing político, y vaya con la perversión de las ideas hasta alcanzar la excelencia del cinismo argumentativo. Ahora Belarra e Iglesias, aquellos jóvenes irredentos de la cal viva sobre los escaños, aquellos quijotes asaltantes del Congreso y los cielos, abominan del «lenguaje beligerante». Ellos. Qué cosas más raras. Pero a Ione Putin siempre le escucha. Solo faltaba. Tranquilos por ahí. Dos telediarios le quedan a la guerra. En el manifiesto vuelve a emerger el tal Varoufakis, esta vez sin cigalas en la mano ni verdejo en la copa. Reaparece el plomizo Mayor Zaragoza, varios jubilados de la izquierda visa oro, un paisano del Sinn Fein, pacifistas de toda la vida a nómina del mejor postor, defensores de etarras, intelectuales venidos a menos, Corbin, su acordeón, y hasta dos directores generales de las Políticas Palanca, por aquello de que les va en el sueldo. Belarra e Iglesias han tirado de base de datos, pero con un ‘little data’ de viejas glorias insípidas y cutres, rancias e irrelevantes. Un tertuliano, la ministra palanca y la simpática ‘chupi-pandi’ del progreso universal exigen que no «se» mate… siempre y cuando Zelenski, y con él Ucrania, se dejen matar. Solo les ha faltado invitar a Putin a firmar su «Manifiesto por la paz». De cemento armado.

