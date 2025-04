Manuel Marín: Bienvenido sea pisotear la ley

A menudo, los partidos del ‘extremo- populismo’ que se niegan a tildar a Cuba de dictadura, y que ven la represión al disidente como ese modelo ejemplar de democracia que permite comer tres veces al día, se delatan sin el menor rubor. Mónica García, médica ... y madre, madre y médica, monta tanto, ha dicho que una medida como el estado de alarma, «que se calcula que ha salvado aproximadamente 500.000 vidas», da igual si es constitucional o no. Y si no lo es, «pues bienvenida sea la inconstitucionalidad». En el fondo, la demagogia les supera. García ya ha incrementado en un solo día en 50.000 las vidas salvadas por el Gobierno de Sánchez, que no tuvo tanto atrevimiento y solo dijo haber salvado 450.000. Y todo, sin haber contado aún los fallecidos oficiales, que la cifra sigue siendo oculta. Elucubraciones doctrinales aparte, mientras García tenga su escaño y su entrecot al punto, imbatible, como le gusta a Sánchez, la legalidad es lo de menos. A esta izquierda la constitucionalidad le sobra. El cemento armado, no.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión