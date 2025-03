Manuel Marín: Alimañas

Cuando el odio se enquista en las entrañas, y el alma del miserable lo transforma en rutina para enterrar en vida al prójimo, solo cabe recordar a su corazón putrefacto que la escoria homicida no prescribe, que su mierda de moral no caduca, y que ... es él quien setenta veces siete merece multiplicado el dolor que ha causado. A Antonio y a Eva les hurtaron para siempre la mirada transparente de Marta y su liturgia de juventud, y les hundieron en el martirio de la incertidumbre. Ahora, Antonio del Castillo ha comprado el piso donde mataron a Marta para regalárselo al asesino con la condición de revelar dónde escondió el cuerpo. Pero las redes sociales, esas inquisidoras implacables, la inquina hecha dogma, le insultan. Su desesperación es una muerte en vida y nadie que no se ponga en su lugar debe juzgarlos. El envilecimiento no tiene medida. ¿Solo es legítima la compasión para tranquilizar la conciencia? Un crimen, un poco de compasión a distancia, y que la losa del tiempo lo cubra todo, ¿no? No es justo. Tienen derecho a rebelarse contra el padecimiento perpetuo sin soluciones, porque sí, porque les hemos fallado.

A Marta la mataron a golpes, y ahora a Antonio, a Eva, hay que matarlos con el desdén de la amnesia. Otro año con la Navidad vacía sin opción a duelo. Asquea esta complacencia con el hábito que agoniza hasta olvidar, y asquea esta extraña sensación de que la tragedia que no te destroza a ti es como si nunca hubiese ocurrido. Como si fuese solo la mala suerte de otros y no el icono de un sistema fallido incapaz de dar respuestas. Protegemos a asesinos, les liberamos creyendo que el reloj, con sus horas, días y años, termina por arrepentirlos y reinsertarlos. Pero es mentira. Eso no rige para las alimañas. Cuidamos de asesinos que roban vidas y pulimos la conciencia con cinismo para que todo cuadre. Nos adaptamos a vivir con la ceguera ante el drama del otro acostumbrándonos a la metástasis del tiempo. Y así hasta que Carcaño también tenga su ‘ongi etorri’. No bastará con desearnos un feliz año nuevo. Tendríamos que desearnos no fallar más. Como dice Antonio, por cojones. Y por Álex en Lardero, o por Manuela en Monesterio, o por Laura en El Campillo. No basta con que se nos encoja el alma unos días.

