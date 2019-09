Editorial ABC Manuel Cruz, aforado moral Como en la tesis doctoral firmada por Pedro Sánchez, los reiterados plagios del presidente del Senado son tolerados por un Partido Socialista que no ha dudado en aceptar y consagrar la mentira

ABC publica hoy el enésimo caso de plagio extraído de la extensa obra de Manuel Cruz, en esta ocasión procedente de «Amo, luego existo», volumen con que el presidente del Senado ganó en 2010 el prestigioso premio Espasa de Ensayo y en el que se suceden, sin la oportuna y obligada cita bibliográfica, textos cortados y pegados de otros libros de filosofía. El mecanismo plagiario es idéntico al de los anteriores casos desvelados por ABC, alineados desde hace semanas en una biblioteca, cada vez más voluminosa, que no solo descalifica a Cruz como pensador y profesor, sino a quienes lo protegen bajo un manto de impunidad que desprestigia a la Cámara Alta, cómplices necesarios de un ejercicio de corporativismo ideológico que blinda y legitima la impostura y la trampa. Estamos ante un genuino caso de aforamiento moral, de la defensa -insostenible- de quien con su contumacia traslada a la opinión pública, especialmente a los más jóvenes, alumnos o no, el mensaje de que el esfuerzo académico, la búsqueda de la excelencia, el rigor o el respeto a la verdad no son valores dignos de ser tenidos en cuenta.

Como en la tesis doctoral firmada por Pedro Sánchez, los reiterados plagios del presidente del Senado son tolerados por un Partido Socialista que no ha dudado en aceptar y consagrar la mentira como un instrumento para medrar, ya sea en la Universidad y la política, dos esferas de la vida pública en las que se miran esas nuevas generaciones a las que el profesor Manuel Cruz ha dedicado su vida profesional. La lección magistral que se desprende de todos sus plagios, como el del presidente del Gobierno en funciones, es que todo vale. Para redactar manuales de filosofía, ganar premios de ensayo o completar una tesis doctoral, copiar y pegar es un atajo legítimo para llegar a lo más alto.