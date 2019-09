Mansiones verdes

Seguir Rosa Belmonte Actualizado: 02/09/2019 23:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si nos interesan las memorias de Madame de Rémusat sobre Napoleón, ¿cómo no van a interesarnos las de Cayetano Martínez de Irujo sobre ellos, los Alba? Que habrá quien esté esperando los nuevos libros de Arturo Pérez Reverte o Mario Vargas Llosa, no digo yo que no exista esa gente. Pero con la entrevista del «XL Semanal» y eso de salir con la infanta Elena por patriotismo, el Cid y el presidente de Guatemala Jacobo Árbenz tienen poco que hacer. De Cayetana a Cayetano (La Esfera) es dinamita pa los pollos, aunque sea a la literatura lo que una caseta de perro a la arquitectura. Por la parte humorística sí que le va a ganar Calypso, de David Sedaris, que

